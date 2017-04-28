КС Армении отклонил иск оппозиции о результатах парламентских выборов

ЕРЕВАН, 28 апр – РИА Новости. Конституционный суд Армении отклонил иск оппозиционного блока "Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении" (Конгресс-НПА) с требованием аннулировать итоги парламентских выборов, заявил в пятницу глава КС Гагик Арутюнян.

Возглавляемый экс-президентом Левоном Тер-Петросяном блок "Конгресс-НПА" подал 14 апреля заявление в КС с требованием аннулировать результаты парламентских выборов. В блоке заявили о случаях злоупотребления административным ресурсом, нарушениях принципов свободного волеизъявления и права на тайное голосование. Конституционный суд начал рассмотрение иска 25 апреля. Ответчиком по делу привлечен ЦИК, соответчиками — прокуратура и полиция. Центризбирком просит КС отклонить иск, считая его безосновательным.

"КС решил оставить в силе принятое 9 апреля решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов в Национальное собрание 2 апреля", — сказал Арутюнян на заседании.

Глава оппозиционной фракции Армянского национального конгресса Левон Зурабян после заключительной речи покинул зал заседаний, заявив, что не желает "участвовать в фарсе".

Парламентские выборы прошли в Армении 2 апреля. По окончательным данным ЦИК, в Национальное собрание прошли четыре политсилы из девяти. Возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном правящая Республиканская партия Армении набрала около 49% голосов. Блок "Царукян" армянского бизнесмена Гагика Царукяна набрал около 27%. Оппозиционный блок "Елк" ("Исход") — примерно 7,8%, партия "Дашнакцутюн" — почти 6,6%. Для обеспечения стабильного большинства, позволяющего сформировать правительство, партии или партийной коалиции требуется 54% мест в парламенте