Врачи рассказали о состоянии россиянина, провалившегося под лед в Норвегии

МУРМАНСК, 28 апр – РИА Новости. Двое из группы российских туристов, провалившихся под лед на снегоходах на Шпицбергене, доставлены в клинику города Тромсе, один находится в критическом состоянии, второй серьезно пострадал; еще трое получили медпомощь в другой больнице, сообщает в пятницу издание Svalbardposten.

В четверг вечером группа российских туристов пересекала Темпельфьорд на Шпицбергене по дороге из заброшенного поселка Пирамида, девять человек вместе со скутерами провалились под лед. В результате поисковой операции все туристы были спасены, двоих пришлось ночью вертолетом доставить из Лонгьира в Тромсё.

"Один находится в критическом состоянии и нестабилен, второй пациент, который доставлен в Тромсё, серьезно пострадал, но его состояние стабильное. Трое других пострадавших получили необходимую медицинскую помощь в больнице Лонгьира", — приводит издание сообщение клиники, полученное утром в пятницу.

Остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Для родственников пострадавших организована горячая линия.

Генеральное консульство России на своей странице в Facebook сообщило, что "делает все возможное для содействия пострадавшим российским гражданам".