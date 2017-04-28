СМИ: число виз США, выданных гражданам стран из указа Трампа, снизилось

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. США выдали в марте гражданам стран, фигурирующих в миграционном указе президента США Дональда Трампа, на 40% меньше временных виз, чем в среднем выдавали ежемесячно в 2016 году, передает агентство Рейтер.

Агентство проанализировало предварительные данные госдепартамента США, который, в соответствии с требованием Трампа, регулярно размещает информацию относительно динамики выдачи временных виз после введения указа. Однако отмечается, что спектр доступной информации ограничен, поэтому с уверенностью утверждать, что причиной снижения стали отказы, нельзя.

Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.

Суд на Гавайях приостановил действие указа.

Первый аналогичный указ Трамп подписал 27 января, то есть через неделю после своей инаугурации. В нем в "черный список" было включено семь государств, в том числе Ирак, который во второй версии был из него исключен. Первый указ был также приостановлен судом.