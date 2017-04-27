Полиция исключает мотив терроризма в атаке на патруль у клиники в Берлине

БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полиция Берлина исключает террористический мотив в нападении вооруженного мужчины на патруль возле одной из клиник города. Об этом заявила РИА Новости с места происшествия сотрудница пресс-службы ведомства.

"На данный момент мы абсолютно исключаем теракт. У нас нет никаких данных о том, что это нападение могло быть связано с террористическом атакой", — заявила представитель полиции Берлина.

Ранее о том, что неизвестный мужчина угрожал полицейским оружием на парковке возле больницы в берлинском районе Кройцберг и был в итоге ранен в ногу, сообщалось на официальной странице полиции Берлина в соцсети Twitter.

"Мотивы мы до сих пор не знаем — в какой связи предполагаемый "стрелок" угрожал выстрелить по экипажу патруля, а он им угрожал огнестрельным оружием, неизвестно", — сказала представитель полиции, добавив, что оружие нападавшего направлено на экспертизу.

По ее словам, полицейский наряд прибыл на парковку перед клиникой Vivantes Klinikum Am Urban "совершенно по другому делу, никак не связанному с предполагаемым стрелком". Когда сотрудники возвращались к своей патрульной машине, злоумышленник начал им угрожать оружием.

В пресс-службе клиники РИА Новости подтвердили инцидент со стрельбой перед зданием учреждения, добавив, что в настоящее время ситуация взята под контроль.