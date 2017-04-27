Полиция исключает мотив терроризма в атаке на патруль у клиники в Берлине

БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полиция Берлина исключает террористический мотив в нападении вооруженного мужчины на патруль возле одной из клиник города. Об этом заявила РИА Новости с места происшествия сотрудница пресс-службы ведомства.
Ранее о том, что неизвестный мужчина угрожал полицейским оружием на парковке возле больницы в берлинском районе Кройцберг и был в итоге ранен в ногу, сообщалось на официальной странице полиции Берлина в соцсети Twitter.
"Мотивы мы до сих пор не знаем — в какой связи предполагаемый "стрелок" угрожал выстрелить по экипажу патруля, а он им угрожал огнестрельным оружием, неизвестно", — сказала представитель полиции, добавив, что оружие нападавшего направлено на экспертизу.
В пресс-службе клиники РИА Новости подтвердили инцидент со стрельбой перед зданием учреждения, добавив, что в настоящее время ситуация взята под контроль.