Россия и Япония призвали к диалогу по ситуации на Корейском полуострове

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ситуацию на Корейском полуострове: Москва и Токио призывают всех вовлеченных в региональные дела стремиться к конструктивному диалогу, видят общей задачей возобновление шестисторонних переговоров.

"Отдельно затрагивалась ситуация и на Корейском полуострове, которая по нашему с премьер-министром мнению, к сожалению, серьезно деградировала. Призываем все государства, вовлеченные в региональные дела, воздерживаться от воинственной риторики и стремиться к спокойному, конструктивному диалогу", — сказал Путин по итогам переговоров с Абэ.

Как заявил он, в Москве и Токио видят "в качестве общей задачи скорейшее возобновление шестисторонних переговоров".

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене.

Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.