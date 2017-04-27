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В мире

Концерт-холл в Киеве отказался показать спектакль "Холокост кабаре"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (348)
16:2627.04.2017
(обновлено: 16:27 27.04.2017)
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© Фото : аккаунт Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України в FacebookВывеска спектакля с названием Холокост-кабаре в КиевеВывеска спектакля с названием Холокост-кабаре в Киеве
© Фото : аккаунт Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України в Facebook

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Дирекция концерт-холла Bel'etage в Киеве отказала в проведении на их площадке спектакля "Суд над Джоном Демьянюком. Холокост кабаре", сообщил на пресс-конференции один из организаторов спектакля Дмитрий Саратский.

Демонтаж вывески спектакля Холокост-кабаре в Киеве
© Фото : аккаунт Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України в Facebook
Организаторы "Холокост кабаре" в Киеве извинились за вывеску возле синагоги
Ранее еврейская община Украины возмутилась размещением вывески спектакля с названием "Холокост кабаре" возле синагоги в центре Киева и добилась ее демонтажа. Организаторы спектакля извинились перед теми, кого оскорбила вывеска пьесы. Премьера спектакля по одноименной пьесе канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля была назначена на 28 апреля на сцене киевского концерт-холла Bel'etage.

"Я встречался с дирекцией площадки Bel'etage и мне сообщили, что им поступил звонок, откуда, они не говорят. Этот звонок им запретил проведение этого мероприятия… нам отказано. Мы не можем проводить мероприятие на площадке Bel'etage", — заявил Саратский.

При этом он не исключил, что инициатива отмены спектакля принадлежит Службе безопасности Украины или другим правоохранительным органам. Организаторы обещают провести спектакль, если найдут другую площадку. "В нашей стране достаточно нескольких телефонных звонков каких-то органов, которые себя не называют, для того, чтобы просто сорвать творческую акцию, чтобы помешать людям, которые хотят поговорить со своим зрителем, это сделать", — утверждает Саратский.

Мемориал Яд Вашем, посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Израиль вспоминает жертв Холокоста
В свою очередь режиссер спектакля Илья Мощицкий (Россия) еще раз извинился перед теми, кого оскорбила вывеска, отметив, что она была вывешена по ошибке. "Это сделали несколько рабочих, которые, я не уверен, что знают это слово (Холокост — ред.). Они просто посмотрели в календарь и повесили это", — сказал Мощицкий.

Пьеса "Суд над Джоном Демьянюком. Холокост кабаре" уже была представлена в Германии, Канаде и Америке, оставив у зрителей и критиков противоречивое впечатление. В основе пьесы лежит реальный судебный процесс над экс-гражданином США украинского происхождения Иваном (Джоном) Демьянюком, признанного виновным в военных преступлениях, которые он совершал, будучи охранником в нескольких нацистских концлагерях во время Второй мировой войны. По задумке создателей, в спектакле "пересматривают заново буквально весь XX век с его катастрофами, трагедиями, нравственными парадоксами, пределом и беспределом, на который только способен человек".

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