Минск пообещал действовать в отношении НАТО "спокойно, твердо и продуманно"

МИНСК, 27 апр – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что при выстраивании отношений с НАТО Минск будет действовать "спокойно, твердо и продуманно", предпринимая действия "исходя из реальных обстоятельств, а не искусственно моделируемых радикальных сценариев".

"Для Белоруссии неприемлем ряд действий, предпринимаемых в последнее время НАТО. Но на эти вызовы необходимо реагировать спокойно, твердо, продуманно — в рамках наших обязательств перед ближайшими партнерами, но одновременно исходя из реальных обстоятельств, а не искусственно моделируемых радикальных сценариев", — заявил Макей в своей статье в журнале " Беларуская думка ". Ее текст размещен в четверг на сайте внешнеполитического ведомства

В целом он отметил, что "укреплению безопасности Белоруссии соответствует развитие прагматичных отношений с НАТО".

Министр напомнил, что в 1995 году страна подключилась к программе "Партнерство ради мира", развивает сотрудничество с Североатлантическим альянсом в таких областях, как гражданское чрезвычайное планирование, кризисное реагирование, военное образование, контроль над вооружениями, борьба с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, противодействие распространению оружия массового уничтожения, подготовка к участию в миротворческих и гуманитарных операциях, медицинское обеспечение и других.