В Госдуме рассказали об усилиях Аграмунта по восстановлению России в ПАСЕ

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт делает многое для того, чтобы восстановить участие России в Ассамблее, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") на встрече с председателем сената генеральных кортесов Испании Пио Гарсия-Эскудеро Маркесом.

"Очень важно, что наши законодатели с испанскими контактируют не только на двухстороннем уровне, но и в международных организациях, в том числе и в ПАСЕ. Мы внимательно следим за активной работой Аграмунта в качестве председателя ПАСЕ…И он, мне кажется, делает очень многое для того, чтобы восстановить наше участие в ПАСЕ", — сказал Жуков.

По его словам, для России очень важно, чтобы этот диалог возобновился. "Мы думаем, что Аграмунт как раз является сторонником этого (диалога — ред.)", — добавил парламентарий.

"Мы готовы наши контакты на уровне парламентов, Государственной Думы, Совета Федерации и дальше активизировать, развивать, обмениваться визитами, мнениями по наиболее важным вопросам международной повестки дня", — подчеркнул Жуков.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Аграмунтом посетила Сирию в марте, где встретилась с президентом страны Башаром Асадом. В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею". Однако в рядах ПАСЕ поездка председателя в Сирию вызвала резкую критику, парламентарии призвали Аграмунта подать в отставку.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ в связи с присоединением Крыма к России приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация России покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В январе прошлого года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы. В этом году Россия также не направила необходимые документы.