Южная Корея призвала Китай не отвечать на размещение THAAD

ТОКИО, 27 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея призывает Китай последовать призывам международного сообщества и отказаться от мер в ответ на размещение американской сверхточной системы заатмосферного перехвата ракет THAAD.

"Международное сообщество продолжает затрагивать вопросы относительно ответных меры Китая", — цитирует агентство Ренхап слова представителя МИД Южной Кореи.

"Южная Корея и США непоколебимы в своей позиции по размещению THAAD без промедлений для ответа на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР", — вместе с этим подчеркнул южнокорейский дипломат.

Накануне после того, как министерство национальной обороны Южной Кореи подтвердило начало установки оборудования для ПРО THAAD, Китай выразил серьезную озабоченность Вашингтону и Сеулу.

По мнению Пекина, размещение противоракетной системы THAAD в Южной Корее подрывает стратегический баланс сил в регионе, не способствует цели по денуклеаризации Корейского полуострова, а также поддержанию регионального мира и стабильности.

Размещение оборудования для новейшей американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD прошло вопреки протестам мирных жителей всего через шесть дней после того, как были завершены все официальные формальности для размещения системы ПРО на территории бывшего гольф-клуба в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Необходимая для развертывания системы экологическая экспертиза еще не завершена. Американские и корейские военные обещают, что проведут экологическую оценку и предпримут меры по охране окружающей среды.