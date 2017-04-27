Южная Корея призвала Китай не отвечать на размещение THAAD

ТОКИО, 27 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея призывает Китай последовать призывам международного сообщества и отказаться от мер в ответ на размещение американской сверхточной системы заатмосферного перехвата ракет THAAD.Ренхап слова представителя МИД Южной Кореи.
"Южная Корея и США непоколебимы в своей позиции по размещению THAAD без промедлений для ответа на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР", — вместе с этим подчеркнул южнокорейский дипломат.
Накануне после того, как министерство национальной обороны Южной Кореи подтвердило начало установки оборудования для ПРО THAAD, Китай выразил серьезную озабоченность Вашингтону и Сеулу.
По мнению Пекина, размещение противоракетной системы THAAD в Южной Корее подрывает стратегический баланс сил в регионе, не способствует цели по денуклеаризации Корейского полуострова, а также поддержанию регионального мира и стабильности.