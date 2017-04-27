Певица Лолита пообещала рекомендовать сайт СБУ любителям бесплатного порно

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Певица Лолита Милявская поиронизировала над сотрудниками Службы безопасности Украины, пообещав разрекламировать сайт ведомства в качестве ресурса "для взрослых".

"Веселые вы ребята! Теперь ваш сайт буду рекомендовать всем, как бесплатное порноприложение", — написала она, отметив, что это ее последнее высказывание по поводу скандала с СБУ.

Ранее представители украинского ведомства выложили фото, на котором Лолита запечатлена во время танца с частично обнаженной грудью. Позже певица отметила, что снимок был смонтирован.

На прошлой неделе украинские власти сняли Милявскую с поезда, запретив ей въезд в страну на три года из-за поездки в Крым в 2015 году. Артистка ехала на Украину, чтобы навестить больного ребенка.