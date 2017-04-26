Трамп предложил снизить налог на прибыль компаний

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Налоговая реформа президента США Дональда Трампа предполагает снижение налога на прибыль компаний до 15% с 35%, сообщил журналистам министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

"Мы снизим ставку до 15%", — сказал Мнучин.

По его словам, данный налог будет касаться как корпораций, так и малого и среднего бизнеса.

По словам Мнучина, сейчас в США "самая сложновычисляемая и неконкурентная ставка в мире".

Он также пообещал плоский и невысокий налог на возвращение прибыли из-за рубежа, что, по его словам, приведет к возвращению в страну триллионов долларов. Однако Мнучин отказался сообщить, какой будет ставка такого налога.