"Николай 58": японский дизайнер выпустил "русскую" коллекцию одежды

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В социальных сетях обсуждают коллекцию известного японского дизайнера Дзюнъи Ватанабэ (Junya Watanabе), в которую вошли футболки и платья с надписями на русском языке.

Коллекция бренда Comme des Garçons привлекла внимание пользователей соцсетей не только комичностью принтов, которые выглядят, как набор слов, но и высокой стоимостью.

Новая коллекция известного японского дизайнера Junya Watanabe из флагманского магазина COMME des GARÇONS в Гонконге. Не шутка. pic.twitter.com/2TIV3X5mgt — BigPicture.ru (@bigpictureru) April 26, 2017

Так, в американском магазине модной одежды Barneys можно приобрести футболку с надписью "Николай 58" за 185 долларов. Столько же стоит футболка с принтом "Летний лагерь аэроклуб москита". Платье с надписью "Город Пермь университет" обойдется американским модникам в 505 долларов.

Бренд Comme des Garçons был основан в Токио в 1969 году. Одежду от этой фирмы можно приобрести в бутиках в Париже, Нью-Йорке, Пекине, Гонконге, Сеуле, Маниле и в других городах мира.