Порошенко назвал "Минск-2" безальтернативным планом мира на Украине

МИНСК, 26 апр — РИА Новости. Минские соглашения являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине, заявил в среду президент страны Петр Порошенко.

Как передает белорусское госагентство Белта, данное заявление прозвучало во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в агрогородке Лясковичи в Гомельской области.

Согласно сообщению, Порошенко отметил, что в Минске были разработаны соглашения, которые стали основой принципов урегулирования конфликта на востоке Украины. "На сегодняшний день они являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине", — подчеркнул он.

Порошенко поблагодарил Белоруссию за прилагаемые миротворческие усилия и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта.