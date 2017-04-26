Число боевиков ИГ* в Афганистане может вырасти вдвое за год, заявили в ГРУ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Нынешняя группировка террористов ИГ*, действующая в Афганистане, насчитывает 3,5 тысячи человек, по прогнозам российской разведки, ее число к 2018 году достигнет семи тысяч, заявил в среду в ходе VI Московской международной конференции по безопасности начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Игорь Коробов.

"Возрастает в Афганистане и присутствие "Исламского государства Ирака и Леванта"*. Сегодня в рядах исламистов воюет около 3,5 тысячи человек. К концу 2018 года они намерены увеличить свою численность не менее чем в два раза", — сказал он.

При этом Коробов отметил, что возрастающую роль в ячейках ИГ в Афганистане играют опытные бойцы, возвращающиеся из Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России