Минфин Финляндии отзывает заказ на выпуск юбилейной монеты "с расстрелом"

МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости. Министерство финансов Финляндии распорядилось отозвать заказ на производство новой юбилейной монеты, на которой изображена сцена расстрела времен гражданской войны, а министр принес извинения и заявил, что "не обратил должного внимания на визуальную составляющую", сообщил портал телеканала Yle.

Монетный двор Финляндии получил заказ на изготовление к юбилею независимости республики юбилейной монеты с изображением расстрела времен гражданской войны, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе и критику министра финансов Петтери Орпо. Эскиз изображения монеты был обнародован СМИ Финляндии во вторник.

"Я не обратил должного внимания на визуальную составляющую указа, доверился предложению художественной комиссии, которая отвечает за внешний вид юбилейных монет. Приношу извинения за случившееся. Этот указ будет отменен и весь вопрос целиком подвергнется повторному изучению", — цитирует портал слова Орпо.

По словам Орпо, министерство финансов принимает решение по выпуску денег, однако за внешний вид отвечает специальная художественная комиссия.

Как сообщает телекомпания, юбилейные монеты не успели выпустить, на них действовал предварительный заказ. При этом дизайнер Илкка Суппанен, которому монетный двор заказал серию из пяти монет, пояснил, что хотел с помощью изображения расстрела показать жестокость гражданской войны. "Мне казалось, министр будет доволен, если в его министерский срок будет выпущена серия монет, с помощью которых финны могут вспомнить, что мы не только празднуем независимость, но и не боимся освещать тяжелые моменты", — приводит портал слова Суппанена.

Он сформулировал идею серии как "две стороны медали". "В каждой эпохе есть свои достижения и свои вызовы. Мне кажется, вызовом молодой Финляндии была как раз гражданская война", — сказал дизайнер.

В 2017 году Финляндия празднует столетие независимости, в рамках этого мероприятия ожидался и выпуск специальных монет.