Китай призвал все стороны на Корейском полуострове к разуму

БЕРЛИН, 26 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. КНР призывает все стороны на Корейском полуострове отказаться от действий и слов, которые ведут к новому обострению, ситуация остается хрупкой, заявил глава МИД КНР Ван И в среду после встречи с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем на вилле "Борзиг".

"Призываем все стороны к разумным действиям и не допущению действий или слов, которые могу привести к новому обострению", — сказал министр, добавив, что "стабильность хрупка, есть опасность новых конфликтов".

"Все стороны должны придерживаться полноценной и исчерпывающей реализации резолюции ООН по КНДР, исключений не должно быть", — сказал министр, добавив, что речь идет с одной стороны о ядерном разоружении КНДР, но и масштабные военные маневры в корейских территориальных водах должны быть прекращены".

В настоящее время США и Южная Корея с одной стороны, и КНДР — с другой проводят крупномасштабные военные учения, которые грозят перерасти в боевые действия.