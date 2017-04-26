В 2015 году в рядах террористов состояли 4,5 тысячи граждан стран СНГ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. К началу 2015 года в рядах "Исламского государства"* и других террористических организаций находилось до 4,5 тысяч граждан России и СНГ, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в ходе выступления на VI Московской конференции по международной безопасности.

"По нашим оценкам, к началу 2015 года в рядах ИГИЛ* и других террористических формирований находилось порядка 4,5 тысячи граждан России и государств СНГ", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России