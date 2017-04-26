В Пакистане у сенатора из Канады отобрали сумку с деньгами

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр – РИА Новости. Неизвестные ограбили в Исламабаде канадского сенатора пакистанского происхождения Салму Атаулладжан, отобрав у нее сумку, в которой было почти 5 тысяч долларов, сообщило в среду издание Express Tribune со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел накануне в одном из самых популярных торговых кварталов Исламабада, известном как "Марказ F-16". Издание обнародовало копию заявления, которое Атаулладжан подала в полицию. Из него следует, что ограбление произошло около 22.20 (20.20 мск). Два грабителя выхватили у нее сумку, проезжая мимо на мотоцикле, и скрылись с места преступления.

В сумке было 4,2 тысячи долларов, 62 тысячи пакистанских рупий (около 590 долларов), жемчужное ожерелье, банковские карточки, удостоверение сенатора.

Салма Атаулладжан была назначена сенатором в 2010 году по рекомендации занимавшего тогда пост премьер-министра Стивена Харпера. Атаулладжан родом из провинции Хайбер-Пахтунхва, происходит из пуштунской семьи. Ее отец Саранджам Хан также являлся видным политиком, членом сената Пакистана и соратником нынешнего премьера Наваза Шарифа.