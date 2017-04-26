Турецкая оппозиция обжалует итоги референдума в ЕСПЧ

АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) оспорит итоги прошедшего 16 апреля конституционного референдума в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заявила официальный представитель партии Селин Сайек Бёке.

"Мы обратимся в ЕСПЧ по поводу итогов референдума", — заявил Бёке журналистам.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой сторонников президента страны Тайипа Эрдогана с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Однако избирком отклонил эту апелляцию, а Верховный суд Турции отказался рассматривать иск, поданный НРП.