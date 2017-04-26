В ДНР заявили, что силовики разместили танки на окраинах Авдеевки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (210)

ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила танки украинских силовиков во дворах домов на окраинах подконтрольной Киеву Авдеевки, сообщил журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать усиление группировки войск противника. На окраине Авдеевки в частном секторе во дворах разрушенных домов выявлено местонахождение шести танков из состава 72-й отдельной механизированной бригады", — заявил Басурин.

По его словам, также отмечено прибытие в Селидово железнодорожного состава с четырьмя реактивными системами залпового огня "Град", 12 танками и бронетехникой силовиков.