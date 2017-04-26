В ОБСЕ рассказали, обсуждается ли вопрос вооружения миссии в Донбассе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вооружение миссии ОБСЕ в Донбассе после подрыва автомобиля СММ не стоит на повестке дня, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Проблема вооружения этой миссии не стоит в повестке дня. Она не обсуждается, потому что не считаем необходимым. Это гражданская миссия", — заявил Лукашевич.

По его словам, "руководство миссии категорически выступало и выступает против любого вооруженного компонента".

В воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР. В результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.