СММ ОБСЕ должна остаться невооруженной гражданской миссией, заявил Заньер

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. СММ ОБСЕ должна остаться исключительно гражданской, невооруженной миссией, считает генеральный секретарь организации Ламберто Заньер.

"Мы — невооруженная миссия и мы бы хотели остаться такой. Это невооруженная гражданская миссия", — сказал Заньер, отвечая на вопрос о том, не пришло ли время в свете недавнего инцидента с подрывом автомобиля наблюдателей вооружить представителей миссии.

В воскресенье патруль СММ ОБСЕ из двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР. В результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко считает, что инцидент, в результате которого погиб сотрудник СММ ОБСЕ, доказывает необходимость вооружения наблюдателей.