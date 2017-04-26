Чижов прокомментировал санкции Евросоюза против России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Евросоюз рассматривает как самоцель сохранение единой позиции по вопросу продления санкций в отношении РФ, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
По его словам, обычно происходит так, что некоторые страны начинают выступать за смягчение или отмену санкций против РФ. "Тут же включаются в дискуссию другие страны, круг которых мы хорошо себе представляем, которые начинают выступать за усиление санкций. Итог этой дискуссии, как правило, выглядит так: мол, давайте сохраним все как есть с учетом различия в позициях", — отметил Чижов, добавив, что ситуация "подается как большой компромисс и чуть ли не успех в том, что санкции удалось не усилить".
"Но это путь в никуда", — подчеркнул Чижов.