Чижов прокомментировал санкции Евросоюза против России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Евросоюз рассматривает как самоцель сохранение единой позиции по вопросу продления санкций в отношении РФ, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Пока Евросоюз сделал самоцелью сохранение единой позиции в вопросе сохранения санкций в отношении России", — сказал Чижов РИА Новости.

По его словам, обычно происходит так, что некоторые страны начинают выступать за смягчение или отмену санкций против РФ. "Тут же включаются в дискуссию другие страны, круг которых мы хорошо себе представляем, которые начинают выступать за усиление санкций. Итог этой дискуссии, как правило, выглядит так: мол, давайте сохраним все как есть с учетом различия в позициях", — отметил Чижов, добавив, что ситуация "подается как большой компромисс и чуть ли не успех в том, что санкции удалось не усилить".

"Но это путь в никуда", — подчеркнул Чижов.