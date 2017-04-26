Под Киевом произошел конфликт со стрельбой

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Конфликт со стрельбой с участием главы наблюдательного совета компании "Киевгорстрой" Владимира Слончака произошел в Киевской области, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, конфликт произошел во вторник вечером по дороге из Киева в город Васильков между двумя участниками дорожного движения. Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей. Впоследствии они заехали на территорию пожарной части Василькова, где устроили "разборки" с оружием. Один из мужчин открыл стрельбу из карабина, которую услышал наряд полиции охраны, находившийся неподалеку, добавили в полиции.

"Васильковские полицейские задержали участников конфликта, которые на территории пожарной части города Васильков устроили "разборки" со стрельбой. Один из них оказался председателем наблюдательного совета публичного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Владимиром Слончаком", — говорится в сообщении пресс-службы.

В полиции отметили, что участники стрельбы установлены, оружие и автомобили у них изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.