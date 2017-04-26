На борту United Airlines погиб гигантский кролик

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Гигантский кролик по кличке Саймон, претендующий на звание самого крупного в мире, погиб в самолете авиакомпании United Airlines, пишет The Telegraph.

90-сантиметрового зверька перевозили из Великобритании в США в багажном отсеке. До вылета в Хитроу его осмотрели ветеринары, которые заявили, что животное абсолютно здорово. Тем не менее в чикагском аэропорту О’Хара его уже нашли мертвым.

United Airlines in new PR disaster, kills giant bunny rabbit on plane https://t.co/sVoiknawiw pic.twitter.com/XtbzYNd1Z8 — Thinker (@SmellTheTea) 25 апреля 2017 г.

Что стало причиной гибели кролика, пока не сообщается. Хозяйка Саймона сообщила, что он уже много раз летал самолетом и нормально переносил дорогу.

Саймон должен был получить звание самого крупного кролика в мире, которое сейчас носит его отец.

Это уже не первый крупный скандал с United Airlines за последний месяц. В начале апреля в аэропорту Чикаго троих пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании. Один из них отказался покинуть борт, тогда сотрудники службы безопасности буквально выволокли его из самолета, причинив серьезные травмы.

После того, как информация об инциденте попала в СМИ, капитализация перевозчика уменьшилась почти на $1 млрд. Несколько сотен тысяч пользователей соцсетей призвали бойкотировать авиакомпанию.

Спустя неделю United Airlines сняла с рейса молодоженов, которые летели в свадебное путешествие, так как молодые люди пересели на свободные места в салоне самолета, которые стоили дороже из-за повышенной комфортности.