Украинские силовики сообщили о гибели двух военнослужащих в Донбассе

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Двое украинских военнослужащих погибли, четверо ранены в результате обстрела в Донбассе, сообщили во вторник в пресс-центре военной операции.

"В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще четверо получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра на странице в Facebook

По заявлению украинских силовиков, ополченцы ведут огонь "вдоль всей линии разграничения". В пресс-центре подчеркивают, что украинские военные принимали решение на "адекватное открытие огня", когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.