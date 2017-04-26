Украинские силовики сообщили о гибели двух военнослужащих в Донбассе

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Двое украинских военнослужащих погибли, четверо ранены в результате обстрела в Донбассе, сообщили во вторник в пресс-центре военной операции.
По заявлению украинских силовиков, ополченцы ведут огонь "вдоль всей линии разграничения". В пресс-центре подчеркивают, что украинские военные принимали решение на "адекватное открытие огня", когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.