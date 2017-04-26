Противники однополых браков призвали французов не голосовать за Макрона

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Французская общественная организация в поддержку традиционных семей Manif pour tous призвала граждан Франции не голосовать за победителя первого тура президентских выборов во Франции, основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона.

"Эммануэль Макрон намеревается продолжить заканчивающуюся пятилетку и продолжить разрушение цивилизации. Кандидат, открыто выступающий против семейных ценностей, он ставит деньги выше людей", — говорится в коммюнике организации, опубликованном на их сайте.

"Эммануэль Макрон готовит политику, направленную против семейных ценностей. Для семей, для детей, для будущего, 7 мая: Макрон — это нет!", — заявила глава организации Людовин Де Ля Рошер (Ludovine de La Rochère). В коммюнике организация отказалась давать какие-либо указания в отношении того, за кого следует голосовать.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Второй тур выборов пройдет 7 мая.