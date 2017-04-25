В Донецке при обстреле ранен мирный житель

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в Петровском районе Донецка. Архивное фото

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в Петровском районе Донецка. Архивное фото

ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела поселка Трудовские на западе Донецка во вторник вечером, сообщили журналистам в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в Минобороны ДНР сообщили о ранении двух мирных жителей на западе Донецка в результате утреннего обстрела города.

"В результате минометного обстрела со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) населенного пункта Трудовские осколочное ранение получил мирный житель 1981 года рождения. Госпитализирован в Центральную городскую больницу №14", — сказал представитель Минобороны ДНР.