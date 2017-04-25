Кисляк надеется, что США и Россия смогут бороться с общими вызовами вместе

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Посол РФ в США Сергей Кисляк выразил надежду, что с новой администрацией США удастся найти "свежие идеи" по борьбе с общими вызовами.

"Может быть, это самая низкая точка (отношений США и рф) после окончания холодной войны. И мы уверены, что это не из-за российской политики. Это (восстановление отношений) определённо требует много работы с двух сторон. Я надеюсь, что с новой администрацией мы найдём свежие идеи по противодействию вызовам, которые являются общими для нас", — сказал он журналистам.