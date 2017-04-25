Представитель ООН призвал не подвергать жителей Донбасса страданиям

ООН, 25 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с отключением электричества в самопровозглашенной ЛНР, призвал не подвергать жителей охваченного конфликтом востока Украины дополнительным страданиям.

"Важно, чтобы мирные жители, попавшие в зону конфликта, не подвергались дополнительным страданиям", — заявил Дюжаррик на брифинге во вторник.

По данным компании "Укрэнерго", электроснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области было полностью прекращено в ночь на вторник из-за накопленных долгов. При этом украинские власти заявили, что ЛНР в ответ отключила одну из линий, по которой электричество шло в четыре села на подконтрольной Киеву территории области — Трехизбенку, Калаус, Орехово-Донецкое и Кряковку. Позже во вторник глава "Укрэнерго" сообщил о восстановлении электроснабжения этих сел.