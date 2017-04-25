В службе безопасности Украины рассказали о следствии по подрыву машины ОБСЕ

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины не исключает привлечения представителей Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) для расследования подрыва автомобиля патруля миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

В воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР. В результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что рядом с местом происшествия было обнаружено укрытие для наблюдения диверсионной группы ВСУ (вооруженные силы Украины).

"Возможно, будет привлечен СЦКК для того, чтобы более детально исследовать место этого инцидента. В том, что будут допущены наши следователи на эту территорию, у нас есть большие сомнения", — цитирует слова Ткачука агентство УНИАН.