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МВД Украины требует еще $1,6 млн на обеспечение безопасности "Евровидения"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (320)
17:4425.04.2017
(обновлено: 17:45 25.04.2017)
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники полиции Украины. Архивное фотоСотрудники полиции Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. На реализацию мер по обеспечению безопасности во время "Евровидения-2017" в Киеве необходимо дополнительно выделить около 1,6 миллиона долларов, сообщил госсекретарь МВД Украины Алексей Тахтай.

Бездомный на улице Киева, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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"Критическим является состояние финансирования и реализации этапов публичной безопасности и правопорядка во время проведения "Евровидения" в Киеве. Обеспечение безопасности на этом мероприятии требует четких и скоординированных действий всей правоохранительной системы", — цитирует слова Тахтая украинское агентство "Укринформ".

Он отметил, что реализация мер публичной безопасности во время конкурса требует привлечения дополнительных ресурсов, "а именно 45 миллионов гривен (около 1,6 миллиона долларов) только на крайне необходимое — питание, горюче-смазочные материалы и тому подобное".

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© Радио Sputnik
Гурцкая о ситуации с Евровидением: мы это выдержим. Иначе нельзя
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Юлия Самойлова: певица, ставшая героем политической хроники
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПевица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.Певица Юлия Самойлова
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый каналНа конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.Певица Юлия Самойлова
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый каналСогласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.Певица Юлия Самойлова
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОднако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПредставители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.Певица Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНекоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.
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