МВД Украины требует еще $1,6 млн на обеспечение безопасности "Евровидения"
17:4425.04.2017
(обновлено: 17:45 25.04.2017)
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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. На реализацию мер по обеспечению безопасности во время "Евровидения-2017" в Киеве необходимо дополнительно выделить около 1,6 миллиона долларов, сообщил госсекретарь МВД Украины Алексей Тахтай.
"Критическим является состояние финансирования и реализации этапов публичной безопасности и правопорядка во время проведения "Евровидения" в Киеве. Обеспечение безопасности на этом мероприятии требует четких и скоординированных действий всей правоохранительной системы", — цитирует слова Тахтая украинское агентство "Укринформ".
Он отметил, что реализация мер публичной безопасности во время конкурса требует привлечения дополнительных ресурсов, "а именно 45 миллионов гривен (около 1,6 миллиона долларов) только на крайне необходимое — питание, горюче-смазочные материалы и тому подобное".
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.
Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.
Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый каналНа конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый каналСогласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
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Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
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