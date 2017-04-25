Актер Том Харди устроил "голливудскую погоню" за вором в Лондоне

Том Харди на премьере фильма Выживший в Лондоне. Архивное фото

Том Харди на премьере фильма Выживший в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Британский актер Том Харди поймал угонщика мопеда после погони в "голливудском стиле" по улицам Лондона, пишет The Sun.

Харди заметил, что неподалеку от его дома двое мужчин разбили угнанный мопед, столкнувшись с автомобилем. Один из преступников был сразу задержан, другой же попытался бежать.

Харди погнался за злоумышленником через парк и строительную площадку, преодолев несколько препятствий.

Актер "как будто переключился в режим супергероя из боевика", рассказал один из очевидцев. По его словам, пойманный преступник "выглядел шокированным".

Том Харди известен своими ролями в фильмах "Безумный Макс: Дорога ярости", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", а также в сериале "Табу".