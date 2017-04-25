Медведчук считает, что его отношения с Путиным идут на пользу Украине

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил в интервью газете Financial Times, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным идут на пользу интересам Украины.

В интервью изданию Медведчук назвал "абсурдными" заявления о том, что он тайно представляет российские интересы. "Я могу иметь и имею отношения с Путиным, потому что мои отношения, по моему мнению, помогают интересам Украины… Я никогда не скрывал такие действия", — отметил политик.

По его словам, у него есть специальное разрешение на прямые полеты между Киевом и Москвой несмотря на то, что официально прямое авиасообщение между Россией и Украиной отсутствует.

В интервью изданию Медведчук также заявил, что выступает против членства Украины в НАТО и считает, что будущее страны связано с восстановлением сотрудничества с Россией.

"Я убежден, что это будут дружественные страны, замечательные соседи. Мы были братские государства и в будущем станем такими же", — сказал он. Как отмечает издание со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией, Медведчук участвует в кулуарных переговорах, направленных на примирение ДНР и ЛНР с остальной частью Украины.

Украинский политик признался, что обсуждал с Путиным мнение о том, что украинцы и русские считаются одним народом. "Я придерживаюсь мнения, что мы два народа… дружественные и братские народы", — добавил он.