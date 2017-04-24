ООН призвала обеспечить условия для расследования подрыва машины ОБСЕ

Автомобиль представителей ОБСЕ у жилого дома, поврежденного в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка

Автомобиль представителей ОБСЕ у жилого дома, поврежденного в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка

ООН, 24 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. ООН призывает стороны конфликта на востоке Украины обеспечить условия для проведения расследования подрыва автомобиля миссии ОБСЕ в самопровозглашенной ЛНР, в результате чего погиб человек, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы настоятельно призываем предоставить условия для расследования инцидента и ожидаем привлечения виновных к ответственности", — говорится в заявлении представителя генсека ООН.

Дюжаррик напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерреш ранее призывал стороны конфликта "сделать все возможное для обеспечения безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ". В этой связи в ООН вновь выразили полную поддержку работе ОБСЕ на востоке Украины, а также усилиям трехсторонней контактной группы и "нормандской четверки" по разрешению конфликта в соответствии с минскими соглашениями.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. В генпрокуратуре ЛНР заявили, что на месте подрыва автомобиля обнаружено укрытие для наблюдения украинских диверсантов.