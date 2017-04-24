Эксперт рассказал, что может означать победа Макрона во Франции

БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Мария Князева. Победа фаворита президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона во втором туре выборов 7 мая может означать экономическую стабильность в стране и в Евросоюзе в целом в среднесрочной перспективе, говорится в аналитике IHS Markit.
"Победа Макрона указывала бы на экономическую и политическую стабильность во Франции и в Евросоюзе по сравнению с альтернативной", — сказал РИА Новости старший экономист IHS Markit Диего Искаро (Diego Iscaro).
Как говорится в аналитическом обзоре IHS Markit, победа Макрона могла бы указывать на "краткосрочную — среднесрочную стабильность", а также "широкую политическую преемственность с нынешней администрацией" Франции.
По мнению IHS Markit, Макрон, которого теперь поддерживают многие кандидаты в президенты Франции, проигравшие в первом туре, является "явным фаворитом" на второй тур выборов.
"Пока остается неясным, как будут голосовать во втором туре избиратели, отдавшие свои голоса за Меланшона", — отмечается в сообщении.
Несмотря на пока что положительную реакцию, рынки вновь могут стать волатильными, если опросы общественного мнения покажут, что Ле Пен переходит 40%-ный барьер голосов избирателей, которые могут быть отданы за нее во втором туре, говорится в сообщении.