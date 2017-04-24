Эксперт рассказал, что может означать победа Макрона во Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Мария Князева. Победа фаворита президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона во втором туре выборов 7 мая может означать экономическую стабильность в стране и в Евросоюзе в целом в среднесрочной перспективе, говорится в аналитике IHS Markit.

По данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, а лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

"Победа Макрона указывала бы на экономическую и политическую стабильность во Франции и в Евросоюзе по сравнению с альтернативной", — сказал РИА Новости старший экономист IHS Markit Диего Искаро (Diego Iscaro).

Как говорится в аналитическом обзоре IHS Markit, победа Макрона могла бы указывать на "краткосрочную — среднесрочную стабильность", а также "широкую политическую преемственность с нынешней администрацией" Франции.

По мнению IHS Markit, Макрон, которого теперь поддерживают многие кандидаты в президенты Франции, проигравшие в первом туре, является "явным фаворитом" на второй тур выборов.

Рынки отреагировали на итоги первого тура положительно, напоминают эксперты. Однако это не означает, что волатильность уже не вернется на них во время президентской гонки.

"Пока остается неясным, как будут голосовать во втором туре избиратели, отдавшие свои голоса за Меланшона", — отмечается в сообщении.

Несмотря на пока что положительную реакцию, рынки вновь могут стать волатильными, если опросы общественного мнения покажут, что Ле Пен переходит 40%-ный барьер голосов избирателей, которые могут быть отданы за нее во втором туре, говорится в сообщении.