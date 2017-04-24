ОБСЕ сотрудничает с Киевом в расследовании подрыва авто миссии в Донбассе

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. СММ ОБСЕ будет сотрудничать с правоохранительными органами Украины в расследовании подрыва автомобиля миссии в Донбассе, сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. СБУ возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля.

"Мы будем полностью сотрудничать с органами украинской власти, в том числе будем соблюдать те процессы, которые предусмотрены законодательством Украины. Собственно, мы уже тесно сотрудничаем со всеми органами власти, которые задействованы в расследовании", — сказал Хуг на брифинге в понедельник.