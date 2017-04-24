Состояние пострадавших при подрыве автомобиля ОБСЕ в Донбассе стабильное

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Состояние двоих пострадавших при подрыве автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе стабильное, они выписаны из больницы, заявил в понедельник первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Что касается двух других членов патруля, их вчера направили в больницу для дальнейшего медицинского осмотра. Я могу подтвердить, что их состояние стабильное, и их уже выписали из больницы", — заявил Хуг на пресс-конференции.

Он также сказал, что тело погибшего члена мониторинговой миссии было перевезено на подконтрольную Киеву территорию.