Интерпол обнаружил около 9 тысяч вредоносных серверов в Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Специалисты Интерпола в рамках операции по борьбе с киберпреступлениями обнаружили около девяти тысяч серверов с вредоносными программами и сотни веб-сайтов с запрещенным контентом в странах Юго-Восточной Азии, сообщается на сайте организации.

Сообщается, что на обнаруженных серверах находились программы, нацеленные на подрыв деятельности финансовых институтов, "вымогатели" (вредоносные хакерские программы, блокирующие доступ пользователя к данным на его комппьютере и требующие выкуп за разблокировку), запускающие DDoS-атаки и рассылающие спам. Также удалось обнаружить около 270 веб-сайтов, содержащих вредоносные коды, причем некоторые из этих сайтов оказались правительственными и могли содержать персональную информацию граждан.

Согласно информации, опубликованной на сайте Интерпол, операция проводилась совместно со следователями из семи стран Юго-Восточной Азии: Малайзии, Индонезии, Мьянмы, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама. Специалисты из Китая также оказали помощь расследованию.

"Операция помогла участникам идентифицировать и установить происхождение киберпреступлений, которые до этого не пресекались в этих странах", — заявил председатель Евроазиатской рабочей группы по борьбе с киберпреступлениями Фрэнсис Чан.