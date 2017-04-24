В Индии число жертв при нападении боевиков-маоистов составило 24 человека

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр — РИА Новости. По меньшей мере 24 сотрудника Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии погибли, еще семеро получили ранения в результате нападения боевиков-маоистов в штате Чхаттисгарх, передает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось об 11 погибших полицейских и семи раненых.

Как отмечает телеканал со ссылкой на два источника в CRPF, один из пострадавших погиб, на месте происшествия нашли тела еще 12 погибших полицейских.

Инцидент произошел около 12.30 понедельника (10.00 мск) в округе Сукма. Служащие CRPF обеспечивали безопасность дорожных рабочих в районе населенного пункта Чинтагуха.

Это уже второе крупное нападение маоистов в этом округе за последние полтора месяца — 11 марта боевики напали на полицейский конвой, убив 11 служащих.

Боевики-маоисты, которых в Индии называют наксалитами, активно действуют в ряде штатов страны: Бихаре, Чхаттисгархе, Джаркханде, Ориссе и других. Боевики ведут партизанскую войну, укрываясь в джунглях и совершая вылазки в населенные пункты для нападений на представителей властей.