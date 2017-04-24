В Киеве пройдет "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества 18 июня пройдет в Киеве, сообщила глава общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник.

"КиевПрайд-2017" состоит из двух частей – недели прайда и "марша равенства". КиевПрайд-2017 пройдет 9-18 июня, марш станет завершением. Мы помним успех "марша равенства" в 2016 году и поэтому не собираемся отходить от своих стандартов и приоритетов", — сообщила на брифинге в понедельник Панухник, слова которой цитирует интернет-издание "Зеркало недели".

Она добавила, что марш пройдет в центре города, организаторы находятся в контакте с городскими властями и полицией для обеспечения безопасности участников мероприятия. Панухник сообщила, что точное время и место организаторы объявят за несколько дней до марша, ориентировочно 14 июня.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 милиционеров и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.