Могерини прокомментировала подрыв на мине машины ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Инцидент с подрывом на мине в Донбассе автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ, в результате которого один из них погиб, делает особенно актуальным вопрос выполнения дорожной карты на основе Минских соглашений, считает глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы обменялись мнениями о том, как мы можем развивать наши отношения и каким образом мы можем воплотить в жизнь ту дорожную карту, которая основана на минских соглашениях и касается как вопросов безопасности, так и политических аспектов. Мы в Европейском союзе считаем, что этот вопрос стал особенно актуальным после того, как вчера на мине на востоке Украины подорвалась машина наблюдателей ОБСЕ", — сказала она журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.