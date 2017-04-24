На Украине возбудили дело после подрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Служба безопасности (СБ) Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области в понедельник.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль ее миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб и двое были ранены.

"В результате взрыва погиб представитель медицинского персонала СММ ОБСЕ гражданин США и получила ранения в виде контузии гражданка Германии. По данному факту управлением Службы безопасности Украины в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека)", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Ход расследования уголовного производства находится на контроле прокурора Луганской области.