Четыре командира афганских ВС ушли с должностей после атаки талибов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Четыре командующих корпусами афганских ВС были смещены со своих должностей после нападения талибов* на военную базу, унесшего жизни 170 человек, сообщает канцелярия президента.

"После нападения на 209-1 корпус национальной армии Афганистана президент Ашраф Гани одобрил смещение с должностей командующих 209,207, 205 и 203 корпусов", — говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте президентской канцелярии в Twitter

Ранее сообщалось, что министр обороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим ушли в отставку после нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на военную базу на севере страны.

В минувшую пятницу переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*. Газета Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников сообщила, что жертвами нападения стали по меньшей мере 170 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.