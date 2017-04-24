Четыре командира афганских ВС ушли с должностей после атаки талибов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Четыре командующих корпусами афганских ВС были смещены со своих должностей после нападения талибов* на военную базу, унесшего жизни 170 человек, сообщает канцелярия президента.
Ранее сообщалось, что министр обороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим ушли в отставку после нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на военную базу на севере страны.
В минувшую пятницу переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*. Газета Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников сообщила, что жертвами нападения стали по меньшей мере 170 человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.