Пушков констатировал раскол во французском обществе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции сражаются за десятые доли процента, что говорит о степени раскола во французском обществе, считает российский сенатор Алексей Пушков.

По данным МВД Франции на 00.00 мск, после подсчета 29,4 миллиона бюллетеней (около 78%) Макрон получает 23,40%, Ле Пен — 22,64%.

"Макрон сражается в первом туре с Ле Пен за десятые доли процента. Это говорит о степени раскола во французском обществе. Его победа раскол не устранит", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Макрон сражается в 1 туре с Ле Пен за десятые доли процента. Это говорит о степени раскола во франц.обществе. Его победа раскол не устранит. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 апреля 2017 г.

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