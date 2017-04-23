МГБ ЛНР: диверсионные группы ВСУ отслеживали маршруты наблюдателей ОБСЕ

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) отслеживали передвижение сотрудников СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ, сообщил журналистам в воскресенье заместитель министра госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Басов.

"Министерство государственной безопасности (МГБ) неоднократно заявляло о том, что спецслужбы Украины делают ставку на методы террористической войны против республик Донбасса и предупреждало о подготовке провокаций против представителей международных организаций", — заявил Басов.

Он уточнил, что МГБ на своем официальном сайте выкладывало видео с подтверждающими признаниями украинских военнослужащих 8-го полка спецназа сил специальных операций ВСУ (вооруженные силы Украины), задержанными после убийства начальника управления Народной милиции Олега Анащенко.

"В частности, руководитель ДРГ майор Сергей Иванчук заявил, что в их задачи входило непосредственное отслеживание передвижения сотрудников миссии ОБСЕ с целью совершения провокаций и террористических актов", — уточнил спикер.

Он дополнил, что МГБ ЛНР располагает данными о том, что для совершения терактов на территории ЛНР, в район Авдеевки прибыла группа специального назначения, прикрепленная к 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), еще один скончался.

В МИД РФ в воскресенье сообщили, что при подрыве погиб гражданин США, сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эти данные подтвердил заместитель председателя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее сообщила, что в результате инцидента ранена гражданка Германии.

По информации спецслужб ЛНР, машина ОБСЕ подорвалась на противотанковой мине или фугасе, отклонившись от маршрута. Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, в данном районе действовала диверсионно-разведывательная группа 8-го полка сил специальных операций ВСУ (вооруженные силы Украины).