Французы активно голосуют на выборах президента, серьезных инцидентов нет

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Французские граждане активно голосуют в первом туре президентских выборов, серьезных инцидентов не зафиксировано. Как свидетельствуют предварительные данные, в лидерах пока идут Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен и Франсуа Фийон. Явка на данный момент немного отстает от показателей прошлых выборов 2012 года.

Явка избирателей



По данным МВД, которое во Франции отвечает за организацию голосования и подсчет голосов, на 17.00 (18.00 мск) явка избирателей составляет 69,42%. В 2012 году в первом туре выборов главы государства явка к 17.00 составила 70,59%, в 2007 году — 73,87%, а в 2002 году — 58,45%.

Наиболее активно французы голосуют в южных департаментах Аверон — 77,89%, Верхняя Гарона — 76,89%, Канталь — 76,62%. Ниже всего явка в департаментах Южная Корсика (60,13%), Арденны (60,61%) и Сена-Сен-Дени (61,00%). В Париже явка составила 64,51%.

На 12.00 (13.00 мск) явка составляла 28,54%, при этом отмечалось, что регионы Франции, в которых наибольшее число жителей высказывались в опросах в поддержку лидера Нацфронта Марин Лен Пен, голосуют в первом туре президентских выборов активнее, чем в 2012 году.

Так, согласно опросам, которые проводились в преддверии выборов, наибольшее число респондентов, заявлявших о готовности проголосовать за Ле Пен, проживают на севере, северо-востоке и юге страны (в южных регионах Прованс-Альпы-Лазурный Берег и Окситания, в северном регионе О-де-Франс, на востоке, в Бургундии и Франш-Конте).

Регионы запада и северо-запада, центра и юго-востока (Бретань, Нормандия, Земли Луары, Овернь-Рона-Альпы, Центр-Долина Луары) тяготели к кандидатуре экс-министра экономики Эммануэля Макрона. В парижском регионе Иль-де-Франс, согласно опросам, лидировал кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон.

По данным на полдень, явка на участках составила 32,54% в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег (выше, чем в 2012 году), в Окситании — 32,49% (на 4% выше, чем в среднем по стране), в Бургундии-Франш-Конте 30,47% (28,5% в 2012 году), на севере — 28,3% (+2%), за исключением департамента Па-де-Кале (23,35%, —2%).

В регионе Овернь-Рона-Альпы явка составила 28,54% (28,29% в 2012 году), в Париже — 24,24% (21,69%). При этом снижение явки отмечено в двух департаментах столичного региона (23,93% в Сен-Сен-Дени и О-де-Сен). Полных данных по регионам, в которых больше всего по опросам высказывались на Макрона, пока нет.

В западном департаменте Сарта, политической вотчине Франсуа Фийона, явка оказалась ниже на 6%, чем в 2012 году (28,86%) по состоянию на 12.00.

Голосуют все



Большинство кандидатов в президенты проголосовали в первой половине дня. Одними из первых на избирательных участках появились аутсайдеры: лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и лидер Новой антикапиталистической партии Филипп Путу.

Также в числе первых на избирательный участок в Тюле приехал уходящий президент Франсуа Олланд. Едва едва глава государства опустил бюллетень в урну, к нему подошла пожилая женщина и подарила подарок в желтой оберточной бумаге и открытку в конверте. Улыбающийся Олланд принял подарок. На избирательном участке президент пообщался и сфотографировался с другими избирателями, а также с поджидавшими его журналистами.

Один из фаворитов президентской гонки, бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон проголосовал в сопровождении своей супруги Брижит на избирательном участке в коммуне Ле-Туке в регионе О-де-Франс. Как и другим избирателям, Макрону пришлось отстоять очередь, чтобы взять бюллетени.

Ле Пен проголосовала в своей политической вотчине — местечке Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале) на севере страны, где также расположен ее штаб. На избирательном участке Ле Пен приветливо улыбалась всем собравшимся и позировала фотографам. На лацкане пиджака у нее был значок в виде синей розы — символа ее избирательной кампании.

Между тем, на подступах к этому участку задержали полуобнаженных активисток движения FEMEN. В Twitter-аккаунте движения были опубликованы фотографии с их акции. На снимках запечатлены полуголые активистки в резиновых масках, изображающих лидеров ряда государств, включая президентов США, России и Сирии, а также отца Марин Ле Пен — основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена — и бывшего главу Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа.

Кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа, тогда как его супруга Пенелопа рано утром отдала свой голос на избирательном участке в департаменте Сарта. Фийону также пришлось постоять в очереди, чтобы получить бюллетени.

Лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон проголосовал в Париже последним из четырех ключевых кандидатов. Появление Меланшона вызвало ажиотаж среди других избирателей, так что в очереди ему скучать не приходилось: он активно общался с избирателями и делал многочисленные "селфи" с ними.

Первые данные



По данным бельгийского телеканал RTBF именно Меланшон набирает наибольшее число голосов в трех заморских территориях Франции — Сен-Пьере и Микелоне, Мартинике и Гвиане, а Макрон побеждает в Гваделупе.

Со ссылкой на окончательные результаты голосования RTBF сообщает, что на Сен-Пьере и Микелоне за Меланшона проголосовали 34,45% избирателей, за Ле Пен 18,16%, за Макрона — 17,97%. На Мартинике Меланшон набирает 27,36%, Макрон — 25,53%, Фийон — 16,85%.

В Гвиане за Меланшона проголосовали 24,72% избирателей, за Ле Пен — 24,29%, за Макрона — 18,75%. В Гваделупе Макрон вышел в лидеры с 30,32% голосов, Меланшон на втором месте (23,99%), Фийон на третьем (14,87%). Большинство французов в Канаде (за исключением Монреаля) и США отдали голоса за Макрона (45,35%) и Фийона (25,33%), на третьем месте Меланшон (14,05%).

Голосование жителей расположенных в Западном полушарии французских заморских территорий — Гваделупы, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, Гвианы, Мартиники, островов Сен-Пьер и Микелон и Французской Полинезии, — а также в посольствах и консульствах Франции в Америке прошло в субботу.

RTBF также публикует данные опроса на выходе с участков, согласно которому по состоянию на 12.00 на выборах лидируют Макрон — 24% и Ле Пен — 22%. Фийон получил 20,5%, Меланшон — 18%.

Публикация прогнозов и результатов опросов на выходах с участков во Франции запрещена по закону до окончания голосования. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии традиционно публикуют данные своих исследований.

Данные этих исследований подвергаются во Франции сомнению, ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так порой и оказывались некорректными.

Госкомиссия по соцопросам ранее заявила, что все девять аккредитованных институтов исследования общественного мнения обязались не проводить 23 апреля опросы избирателей при выходе с участков.

Ле Пен стала фаворитом у клиентов букмекеров, свидетельствует опубликованная на Oddschecker.com подборка с различных букмекерских сайтов. Так, на Ле Пен приходится 56% от общего числа ставок, коэффициент на ее победу в первом туре выборов составляет 4/6. Около 15% ставок приходятся на Макрона, его коэффициент составляет 7/4. На Фийона приходится около 11% ставок, и его коэффициент составляет 16/1.

При этом, согласно прогнозам букмекеров, несмотря на популярность Ле Пен по ставкам, во втором туре 7 мая она уступит любому из главных своих конкурентов. В ситуации если во втором туре встретятся Макрон и Фийон, если верить букмекером, победит Макрон.

В целом, воскресный вечер обещает быть весьма непредсказуемым. Так, раньше на выборах во Франции многие участки закрывались в 18.00 — на два часа раньше, чем по стране в целом. На "модельных" избирательных участках работали эксперты институтов изучения общественного мнения, которые оперативно обрабатывали данные подсчета голосов и составляли весьма точный прогноз исхода выборов: ровно в 20.00 на телеэкранах — в первом туре — появлялись фотографии двух предполагаемых финалистов гонки, во втором — фото будущего лидера страны.

В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ, которые могут оказать влияние на завершение голосования, было решено сдвинуть время на час. Таким образом, у экспертов будет меньше часа на то, чтобы успеть отследить первые результаты подсчета голосов и составить оценку для средств массовой информации.

"Обычно мы выводим на экраны лица двух финалистов, однако в этот раз, если не будем уверены, в 20.00 их будет не два, а три или четыре", — сказал на минувшей неделе представитель государственной телерадиокомпании France Televisions Мишель Фильд.

В спокойной обстановке



В целом выборы проходят практически без инцидентов. В Безансоне, на востоке страны, избирательный участок был эвакуирован из-за припаркованного рядом подозрительного автомобиля: сообщалась, что машина была заведена и числилась в угоне. На место инцидента прибыла бригада саперов, в салоне был обнаружен карабин, однако позднее представители правоохранительных органов сообщили, что речь идет о правонарушении, а не возможном теракте.

Также сообщалось, что аналогичный инцидент произошел в департаменте Па-де-Кале. Прибывшие на место специалисты не обнаружили никакой угрозы. Работа участка была возобновлена.

Тишина и спокойствие царят на улицах Парижа, несмотря на опасения экспертов о возможности терактов и объявленные ранее планы о проведении манифестаций. На Площади Республики, где вечером также ожидаются массовые протесты, пока тихо и спокойно. О том, что вечером тут могут появиться толпы недовольных граждан, говорят лишь закрытые деревянными или железными щитами витрины магазинов и банков, железные барьеры, собранные кучкой на одной из прилежащих улиц.

На площади Бастилии, наоборот, власти решили укрепить оборону. Площадь обнесена ленточными ограждениями, на каждом углу дежурит по несколько полицейских с автоматом и в бронежилете, припарковано пять минивэнов с сотрудниками полиции. Рядом с бульваром Будрон установлены мобильные генераторы, еще пара минивэнов с полицией припарковано чуть дальше по улице.

Между тем, ожидается, что в 18.00 (19.00 мск) на Площади Бастилии состоится массовый митинг протеста против выборов "Ночь баррикад". Накануне здесь уже прошли подобные выступления, которые переросли в столкновения с полицией. Для разгона хулиганов правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Для обеспечения безопасности в день выборов французские власти мобилизовали более 50 тысяч полицейских и жандармов и около 7 тысяч военнослужащих.

Что касается России…

К отношению того или иного кандидата к России и ее президенту Владимиру Путину французские СМИ проявляли особый интерес. Доходило до смешного: так, например, обзор издания Express от 13 апреля вышел под броским заголовком: "11 кандидатов, 7 пропутинских".

Авторы отметили, что Россия, как никогда, оказалась в центре французской политической жизни, при этом сразу семь претендентов на должность главы государства "очарованы" президентом России. В "путинисты" они записали Ле Пен, Фийона, Меланшона, а также Аселино, Дюпон-Эньяна, Ласаля и Шеминада.

Между тем Ле Пен многократно заявляла, что намерена наладить отношения с Россией так, чтобы Европа "могла смотреть в спокойное будущее". Она назвала антироссийские санкции Запада "бестолковыми" и признала воссоединение Крыма с Россией.

Фийон считает, что "бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет", хоть он полагает, что присоединение полуострова прошло с нарушением международного права. Экс-премьер, как и лидер Нацфронта, пообещал в случае избрания сделать все возможное для снятия санкций с России.

Макрон согласился, что с Москвой нужно вести диалог, но его позиция куда жестче, чем у конкурентов. Бывший министр экономики не намерен сильно сближаться с Россией и считает, что историческим союзником Франции являются США.

Меланшон считает, что Россия для Франции — стратегический партнер, а проблему Крыма надо обсуждать на уровне международной мирной конференции, поскольку является ли он украинским или русским, — непростой вопрос.

В свою очередь Амон категорически не согласен с коллегой по левому флангу: социалист настаивает, что в вопросе границ нужно четко придерживаться установленных международных норм, а с Россией призывает вести жесткий и требовательный диалог.

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