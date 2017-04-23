МИД Франции выразил соболезнования в связи с подрывом авто ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. МИД Франции выразил соболезнования в связи с подрывом автомобиля ОБСЕ в Донбассе, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро.

Как сообщил советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко, гражданин Великобритании Джозеф Стоун погиб в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, гражданка Германии Ива Гнелин была контужена.

"Франция выражает свои соболезнования семье жертвы, а также ОБСЕ и всем сотрудникам организации. Она (Франция — ред.) желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Она решительно осуждает любое препятствие успешному выполнению миссии ОБСЕ. Личности ответственных за подобные преграды должны быть установлены, они должны ответить за свои действия", — говорится в заявлении Эйро.

Там также отмечается, что тяжесть этого инцидента в очередной раз указывает на то, что ситуация в Восточной Украине нестабильна. Эйро также призвал "все стороны конфликта, в особенности, сепаратистов, обеспечить свободный, беспрепятственный и надежный доступ миссии ОБСЕ в их зону ответственности".

Ранее в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в Луганской народной республике, еще один скончался. По данным спецслужб ЛНР, машина подорвалась на противотанковой мине или фугасе, отклонившись от маршрута.