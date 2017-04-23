В "Альтернативе для Германии" определили кандидатов на выборы в бундестаг

БЕРЛИН, 23 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Вице-председатель партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Александр Гауланд и политик AfD из земли Баден-Вюртемберг Элис Вайдель возглавили партийный список на предстоящих 24 сентября выборах в бундестаг.

Ранее лидер партии Фрауке Петри отказалась возглавить этот список как лично, так и в составе группы.

Гауланд и Вайдель были избраны делегатами съезда AfD, который прошел в выходные в Кельне и сопровождался массовыми протестными акциями левых радикалов. Гауланд представляет национал-консервативные силы в AfD, Вайдель — группу экономистов-либералов. За то, чтобы именно этот дуэт возглавил партийный список на выборах, проголосовали 67,7% делегатов, сообщил телеканал N24.