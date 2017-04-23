ЛНР обвинила украинских диверсантов в подрыве автомобиля ОБСЕ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (178)

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Подрыв автомобиля СММ ОБСЕ организовали украинские диверсанты, заявили РИА Новости в министерстве госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики.

"По официальной версии МГБ ЛНР действовала подготовленная украинская ДРГ", — заявили в ведомстве.

По данным собеседника агентства, ранее в министерстве госбезопасности неоднократно заявляли о возможных диверсионно-террористических актах.

"По данным ведомства 10 апреля в район населённого пункта Авдеевка в зону ответственности 93 отдельной механизированной бригады ВСУ прибыла ДРГ для выполнения специальных задач", — заявили в МГБ.

Ранее министерство сообщило о гибели одного наблюдателя СММ ОБСЕ в результате подрыва машины миссии в Донбассе, трое получили ранения.